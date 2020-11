Exclu : « Misery », nouveau clip orwellien de Wax Tailor

Publié le 12 novembre 2020 à 06:24 par Ghislain Chantepie

Le producteur français se fait sombre prophète dans ce nouvel extrait de son prochain album où s’invite la chanteuse Rosemary Standley, à découvrir en avant-première.

Wax Tailor est inquiet . A juste titre, pourrait - on dire . Certes, l’époque n’est pas au beau fixe et les défis systémiques auxquels fait face notre humanité sont tels aujourd’hui que l’optimisme semble parfois relever de la perception archaïque . Cette angoisse contemporaine partagée par le producteur français se déployait déjà dans The Light, un premier extrait de son prochain album mis en ligne l'an dernier . Une plongée dans les désordres de notre monde et mise en images dans un clip aux sombres atmosphères, nonobstant son titre paradoxal .

Depuis, Jean - Christophe Le Saoût a dévoilé d’autres facettes de son sixième disque avec Keep It Movin, un groove combattif mis en ligne cet été qui offrait le micro à la promesse du rap US D Smoke . Attendu le 08 janvier prochain, le nouveau long - format de Wax Tailor devrait ainsi alterner les rythmes et les ambiances, à l’instar de son petit grand frère By Any Beats Necessary nourri lui aussi des milles traditions de la black - music américaine . C’est d’ailleurs, de nouveau, dans le pays étoilé que prend place la nouvelle dystopie du Français formulée aujourd’hui par son nouveau clip baptisé Misery.

Dans une Amérique trumpienne jusqu'au - boutiste, Wax Tailor y file une sombre prophétie où la société y voit ses libertés piégées dans le fantasme de réseaux sociaux omnipotents . Mêlant les références orwelliennes les plus classiques aux cauchemars dystopiques d'aujourd'hui popularisés - entre autres - par la série Black Mirror, ce Misery se dévoile sous la forme d’un clip d’animation relevé et entièrement réalisé en motion - design .

Pétri d’un trip - hop ténébreux familier du producteur français, le titre ne manque pas de punch pour autant et s’offre des refrains élancés par Rosemary Standley, la chanteuse de Moriarty invitée au micro pour l’occasion . D'autres invités de choix tels Mark Lanegan, The Funky Homosapien, ou encore Yugen Blakrok sont attendus sur ce nouvel album en forme de "long - métrage sonore", où résonnera également le temps d'un titre la voix puissante du regretté Gil Scott - Heron .

"The Shadow Of Their Suns", nouvel album de Wax Tailor, est attendu le 08 janvier 2021 sur son label Lab'oratoire .