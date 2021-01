Dans le casque de… Wax Tailor

Publié le 4 janvier 2021 à 17:58 par Ghislain Chantepie

Pour fêter la sortie de son nouvel album, le producteur français partage avec vous sa bande-son du moment...

Wax Tailor est inquiet . A juste titre, pourrait - on dire . Certes, l’époque n’est pas au beau fixe et les défis systémiques auxquels fait face notre humanité sont tels aujourd’hui que l’optimisme semble parfois relever de la perception archaïque . Cette angoisse contemporaine partagée par le producteur français s’est ainsi déployée l’an passé dans plusieurs extraits annonciateurs de son prochain album The Shadow Of Theirs Suns .

Attendu le 08 janvier prochain, le nouveau long - format de Wax Tailor devrait pourtant alterner les rythmes et les ambiances, à l’instar de son petit grand frère By Any Beats Necessary nourri lui aussi des milles traditions de la black - music américaine . Des invités de choix tels Rosemary Standley, Mark Lanegan, The Funky Homosapien, ou encore Yugen Blakrok sont attendus sur ce nouveau disque en forme de "long - métrage sonore", où résonnera également le temps d'un titre la voix puissante du regretté Gil Scott - Heron .

Et pour célébrer cet heureux événement, Wax Tailor partage aujourd'hui avec vous sa bande - son du moment, une playlist où se croisent Noga Erez et RunTheJewels, Sampa The Great et Lupe Fiasco, ou encore R . A the Rugged Man, Adeline, et une somptueuse reprise de Nirvana par la chanteuse tunisienne Emel…

Tracklist :

Alexandra Savior - But You

The Koreatown Oddity - Looking Back from the Future

Quakers feat . Sampa the Great - Approach with Caution

Spillage Village, JID, EARTHGANG – Baptize

Sault - Hard Life

Terrell Hines - We're All Gonna Be Killed

Lupe Fiasco - Hey Lupe

Sparky Evans - Boca 45

Adeline - Twilight

Phro . - Darkness ( feat . The Inglorious Poet, Guilty Simpson & Relly )

R . A . the Rugged Man - E . K . N . Y . ( Ed Koch New York ) ft . Inspectah Deck, Timbo King

Dreamville - Down Bad feat . J . I . D, Bas, J . Cole, EarthGang, & Young Nudy

J A Y E L E C T R O N I C A “Ghost Of Soulja Slim"

GA - 20 - I Ain't Got You

Noga Erez - "VIEWS ( feat . ROUSSO ) " [ Live

lojii - lo & behold ( feat . Swarvy )

Run The Jewels - pulling the pin [ ft . Mavis Staples and Josh Homme ]

Son Lux — "Plans We Made"

Gabriels - In Loving Memory

EMEL - The Man Who Sold The World