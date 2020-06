Staplin célèbre la musique à l’image sur "Neon Shades"

Publié le 9 juin 2020 à 14:34 par FIP.fr

Le duo Norman Langolff et Arno van Colen présente le premier album de son projet Staplin, un univers sonore créatif inspiré des musiques de films de Roubaix et enrichi de beats contemporains.

Inspiré pas les explorations électro - acoustiques et l'art mélodique des grands compositeurs de musiques de films français comme François de Roubaix ou Francis Lai, le duo Norman Langolff et Arno van Colen a choisi pour nom d'emprunt, Staplin, une référence au personnage de Bertrand Blier dans le film Série Noire d’Alain Corneau . Dans leur imaginaire cinématographique, les deux artistes français se jouent des genres et des époques, composent avec talent une musique où les mélodies pop sunshine des sixties dansent sur des beats trip hop, où le rock psyché côtoie les envolées cosmiques de synthés évanescents, où la musique orchestrale répétitive s'étire jusqu'à des tempêtes groove festives .

Sur son premier album Neon Shades, attendu le 19 juin sur True Velvet Records, le duo a réuni des invités comme la multi - instrumentiste Halo Maud ( Moodoid, Melody’s Echo Chamber ) , la chanteuse californienne April March, le chanteur Sacha Sieff ou le chanteur et batteur Mark Kerr, moitié du duo electro Maestro .

