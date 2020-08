Son Lux invite Kadhja Bonet sur "Plans We Made"

Publié le 4 août 2020 à 13:43 par Guillaume Schnee

Le trio expérimental annonce une trilogie inaugurée par l'album "Tomorrows I" le 14 août sur le label City Slang.

Fondé en 2008 par le prodige de Denver Ryan Lott, Son Lux s'est progressivement transformé en trio, sculptant au fil du temps une musique extatique puisant son pouvoir hypnotique dans l'art du silence et de la rupture mêlés à des symphonies électros, des expérimentations pop ou trip hop . Deux ans après Brighter Wounds, Lott, Ian Chang et Rafiq Bhatia ont vu les choses en grand pour cette nouvelle décennie, annonçant trois albums dans l'année réunis sous le nom de Tomorrows. Un triptyque inspiré par l'incertitude et la fragilité d'un monde en déséquilibre et dont le premier titre Plans We Made vient d'être dévoilé :

Sur cette première ballade mélancolique et surréaliste, une impulsion semblable à une horloge émerge dans la décroissance, tandis que les cordes stridentes et anxiogènes répondent aux choeurs éthérés et à la voix saisissante de la chanteuse californienne Kadhja Bonet . Si l'on en sait encore peu sur le reste du projet Tomorrows, les visuels et les vidéos à venir ont été confiées à l'artiste de Los Angeles Yuanyuan Su .