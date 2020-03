"This Is A Quarantine" : la nouvelle série de clips d'Arnaud Rebotini

Publié le 27 mars 2020 à 16:57 par Ghislain Chantepie

Le producteur hexagonal vient de mettre en ligne « Digital Lockdown », le second clip d’une collection hebdomadaire inspirée par l’actualité.

On peut toujours compter sur Arnaud Rebotini . Producteur et musicien multi - casquettes, cet as des claviers a connu la renommée en 2018 avec la sortie du film de Robin Campillo 120 battements par minute dont il a signé l’excellente bande - originale . Couronné par un César la même année, le patron de Black Strobe Records n’a pas cessé depuis d’enchaîner les tournées et les projets jusqu’à se retrouver, comme chacun, confiné aujourd’hui chez lui .

Mais à l’instar de bien des musiciens, Rebotini n’entend pas rester les bras croisés à la maison et annonce la mise en ligne, chaque vendredi, d’un nouveau morceau inédit inspiré de l’actualité et des pratiques à distance qui émergent partout sur la planète . Après un premier épisode aux allures d’ultimatum robotique on ne peut plus kraftwerkien, le producteur hexagonal dévoile ainsi aujourd’hui Digital Lockdown, une nouvelle composition connectée aux allures de virée cosmique et transhumaniste . Des remixes de ce morceaux ont également été publiés en parallèle, signés cette semaine par les Berlinois ( d'adoption ) Alessandro Adriani and Pablo Bozzi .

Et pour la mise en images de cette collection hebdomadaire, le musicien a fait appel à l’Institut national de l’audiovisuel ( INA ) qui réalisera pour chaque composition un clip puisant dans le fond d’archives de l’institution, "une sorte de cadavre exquis vidéo - musical tantôt sombre, tantôt joyeux, à l’instar de nos humeurs, de notre humanité" . Vous pouvez donc compter sur les machines et les vocoders pour vous rappeler chaque semaine l’importance de rester chez soi en cette période troublée . Le message est passé .

à réécouter Arnaud Rebotini Sous les Jupes de Fip