Para One : "Cette musique est faite pour le son spatialisé"

Publié le 15 octobre 2021 à 13:24 par FIP.fr

Rencontre avec le producteur électronique avant son premier concert en son spatialisé lors d'une FIP 360 enregistrée au musée Carnavalet à Paris, avec Trax Magazine.

Avec Machines Of Loving Grace, Para One mêle donc pour la première fois des textures nées de ses machines avec des prises acoustiques glanées aux quatre coins de la planète . Percussions indonésiennes captées dans la jungle de Bali, rencontre à Sofia avec les voix irréelles du Mystère des Voix Bulgares, ou encore pèlerinage sur l’île japonaise de Sado, Para One a dévoilé en live et en son spatialisé dans l'écrin du Musée Carnavalet à Paris le travail de ses années passées à rechercher les musiques qui longtemps l’ont fait rêver .

· Interview : Ghislain Chantepie

· Réalisation : Clément Echard

· Images : Clément Echard, Morgane Fougeri, Israel Solorzano

· Prise de son : Alexandre Abergel