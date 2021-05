Exclu : Natacha Atlas transcende les dissonances sur "The Outer"

Publié le 12 mai 2021 à 09:39 par Guillaume Schnee

Après son album jazz "Strange Days", la chanteuse anglo-égyptienne revient aux sonorités électroniques sur le EP "The Inner & The Outer" dont elle dévoile le clip du premier titre enregistré avec le beatboxer Jason Singh.

Adepte de métissages musicaux novateurs, Natacha Atlas se réinventait à nouveau et démontrait toute l'élégance et l'intensité de son chant en s'aventurant ces dernières années dans l'univers du jazz avec les albums Myriad Road et Strange Days. Un discours musical sophistiqué que la chanteuse associe à un retour aux explorations électroniques de ses débuts sur son nouveau projet Inner & The Outer réalisé avec son complice Samy Bishai, multi - instrumentiste et alchimiste des sons de notre planète . Attendu le 18 juin prochain, le EP réuni cinq nouveaux titres méditatifs et cathartiques comme autant de réflexions sur cette période trouble que nous vivons à l'image de ce premier titre The Outer servi par une vidéo magnifique de l'illustratrice Clara Liu :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Dans son clip Clara Liu exprime cet état de confusion intense dans lequel nous a plongé la pandémie, des sentiments et des émotions que la chanteuse explore de sa voix sensuelle et grave tandis que le piano d'Alcyona Mick et les beats de Samy Bishai et Jason Singh se font de plus en plus inquiétants et dissonants . A la face sombre de The Outer, l'artiste anglo - égyptienne confronte l'espoir et la contemplation sur The Inner, enregistré cette fois avec la bugliste anglo - bahreïnienne Yazz Ahmed qui fusionne avec harmonie son jazz arabe psychédélique à l'univers musical contemporain et spirituel de la chanteuse qui se fait toujours plus méditatif sur le titre The Inner Dimension tandis que les remixes Inner Stardust et Inner Sunset sonnent comme une libération .

« The Inner est un état émotionnel et contemplatif qui se tourne vers l’espérance, une révélation, un éveil, qui se connecte à une vérité intemporelle et universelle évoquée par les sages et philosophes à travers le monde et l'histoire » explique Natacha Atlas .

Natacha Atlas - "The Inner & The Outer"