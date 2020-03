« Minimize Contact Between People », l'ultimatum robotique d’Arnaud Rebotini

Publié le 18 mars 2020 à 09:09 par Ghislain Chantepie

Le producteur hexagonal vient de mettre en ligne un titre inédit composé le premier jour de son propre confinement.

On peut toujours compter sur Arnaud Rebotini . Producteur et musicien multi - casquettes, cet as des claviers a connu la renommée en 2018 avec la sortie du film de Robin Campillo 120 battements par minute dont il a signé l’excellente bande - originale . Couronné par un César la même année, le patron de Black Strobe Records n’a pas cessé depuis d’enchaîner les tournées et les projets jusqu’à se retrouver, comme chacun, confiné aujourd’hui chez lui .

Mais à l’instar de bien des musiciens, Rebotini n’entend pas rester les bras croisés à la maison et vient donc de mettre en ligne un premier titre inédit composé depuis chez lui, qui devrait être le premier épisode d'une nouvelle série . Minimize Contact Between People – This Is Quarantine prend ainsi les allures d’une sommation robotique on ne peut plus kraftwerkienne où, sur un beat antédiluvien, les machines et les vocoders rappellent aux humains l’importance de rester chez soi en cette période troublée . Le message est passé .

