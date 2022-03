Les nouvelles saveurs du producteur Fulgeance

Publié le 4 mars 2022 à 14:05 par Ghislain Chantepie

La moitié du duo Souleance distille les recettes de son prochain album sur "The Wanker", un premier extrait de groove survitaminé.

Fulgeance en a en réserve. Après avoir consacré toute l’année passée à fignoler avec son comparse Soulist le nouveau live-band de leur tandem Souleance, le producteur caennais et patron du label Musique Large revient dès les beaux jours avec un nouvel album solo placé sous le signe de la gastronomie musicale. Toujours aussi prolifique, celui qui signait il y a quelques années un disque sur le label Ed Banger suivi d’un concept-album de plus de 30 pistes revient donc aujourd’hui avec de nouvelles recettes inspirées par son expérience épicurienne des derniers confinements.

Car si nombreux sont les artistes à avoir profité de leur retraite forcée pour malgré tout composer, Fulgeance va quant à lui jusqu’à revendiquer une expérience épatante de cette période loin du bruit et des désordres du quotidien. Un temps, aussi, qu’il a pu mettre à profit pour se pencher davantage sur ses synthés en lieu et place de ses bonnes vieilles MPC. Exit les samples et les séquenceurs, donc, pour cet as du beatmaking qui revient aujourd'hui à l’analogique pour affiner, encore un peu plus, sa vision d’un neo-funk à la française.

Oberheim Matrix 6, Minilogue, et autre Korg Poly-61 viennent ainsi nourrir les saveurs de son nouveau disque baptisé Musique & Boisson (un vin naturel et une bière artisanale accompagneront sa sortie), et qui se dévoile d’ores et déjà au travers d'un premier instrumental hédoniste tout juste mis en ligne. A l'instar d'un comprimé effervescent, Fulgeance déambule ainsi tranquillement sur ce The Wanker sur fond de boite à rythmes et d’une basse bourdonnante jusqu’à délivrer un cocktail de groove survitaminé. Cheers.