Les Chemical Brothers célèbrent le dub dans un nouveau mix

Publié le 9 mars 2021 à 16:50 par Ghislain Chantepie

Les pionniers du Big Beat lancent une série de mixes thématiques avec un premier épisode consacré au meilleur du groove jamaïcain.

Björk, Thom Yorke, FKA Twigs, Geoff Barrow et maintenant The Chemical Brothers . Les grands noms de la musique indépendante se bousculent désormais sur Sonos Radio, le service de streaming musical gratuit lancé l’an dernier par la fameuse marque d’enceintes connectées . Des curateurs de luxe qui offrent régulièrement des interviews ou des sélections musicales exclusives à écouter, à l’instar de ce que fut d’ailleurs à ses débuts la radio Beats 1 du géant Apple . Aujourd’hui, c’est avec une série de mixes thématiques que débarquent sur cette plateforme les vétérans de la techno anglaise Tom Rowlands et Ed Simon, les deux têtes pensantes du duo The Chemical Brothers .

En guise de starter à cette nouvelle collection, le tandem de Manchester a choisi de célébrer les mille racines de la musique dub dans son premier épisode mis en ligne il y a quelques jours . Un mix d'un peu moins d'une heure où l'on croise la formation historique d'Adrian Sherwood Dub Syndicate, mais aussi le pionnier légendaire King Tubby ou encore le regretté Augustus Pablo et son fameux mélodica .

Une déclaration d’amour des Chemical Brothers à cette variation historique du reggae jamaïcain, et qui demeure aujourd'hui encore pour les auteurs de Hey Boy Hey Girl une véritable source d'inspiration : "Une grande partie de cette musique repousse les limites de ce qui peut être fait avec un multi - piste et une chambre d'écho, l'égalisation et la phase . C'est une influence constante pour nous de ce qui est possible de réaliser en studio et de la myriade de façons possibles pour interpréter une chanson" .