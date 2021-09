Les bonnes vibes nu-jazz de Nikitch

Publié le 10 septembre 2021 à 13:15 par Ghislain Chantepie

Le beatmaker français prépare la sortie de son premier album avec "Vibin", un premier clip plein de cool et d’optimisme.

Le grand jour approche pour Nikitch . Le producteur lyonnais prépare ainsi en cette rentrée la sortie de son tout premier album en nom propre, après avoir publié ces dernières années quelques EPs tout en nouant plusieurs collaborations prometteuses . Repéré sur l’Internet du début des années 2010, Nicolas Morant de son vrai nom était dès cette époque l’un des espoirs de la nouvelle scène électronique tricolore, applaudi notamment pour ses fulgurances footwork jusque sur la scène du Worldwide Festival de Gilles Peterson . L’été dernier, il signait encore avec son comparse Kuna Maze un bondissant disque en duo aux confins du jazz - funk et du broken - beat .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Avec ce Chromatism attendu le 24 septembre prochain, Nikitch franchit donc une nouvelle étape en forme de synthèse de ses nombreuses influences . Un avant - goût en avait déjà été donné au printemps dernier avec la mise en ligne de deux premiers extraits à front renversé, la frénésie onirique d’un Brain Dance répondant ainsi aux claviers house de son Still Someone . Aujourd’hui, c’est sous la forme d’un premier clip que le beatmaker dévoile un peu plus son projet avec l’hédoniste Vibin. Un morceau qui porte bel et bien son nom, avec son nu - jazz plein d’optimisme et qui fleure bon les dancefloors d’outre - Manche . À l’écran, le clip montre un Nikitch relax s’offrant une partie de plaisir live à la maison, en jouant ce titre au milieu de ses instruments, de ses machines, ou encore de ses meilleurs disques . Good vibes, assurément .