Le tam-tam renversant de Chloé et Vassilena Serafimova

Publié le 12 novembre 2021 à 14:20 par Ghislain Chantepie

La productrice électronique et la percussionniste bulgare publient "Sequenza", un disque à quatre mains qui conjugue les genres comme une évidence.

C’est un projet précieux qui se dévoile enfin . Voilà en effet près de quatre ans que mûrit lentement, sur scène et en studio, un passionnant duo . Celui formé par la productrice Chloé Thévenin et sa complice bulgare Vassilena Serafimova, une percussionniste chevronnée avec qui la Française développe depuis deux ans un tandem mêlant expérimentation et virtuosité .

De leur rencontre initiale autour d’une relecture de l’œuvre de Steve Reich, dans le cadre de la collection Variations puis au creux d’un studio vénitien d’où ont émergé de nombreuses autres créations, a ainsi grandi chez les deux musiciennes une ambition de dépasser en live toutes les chapelles musicales . Une fusion renversante de séquenceurs et de marimba dont le rapprochement progressif leur a permis de développer un véritable langage commun .

Ce résultat, qui constituait un vrai défi aux prémices de leur collaboration, a nécessité de surmonter moult erreurs et tâtonnements pour rapprocher au - delà du symbole les musiques savantes et celles du club . Une conjugaison rythmique tout autant que mentale et qui se dévoile au fil des huit compositions de ce Sequenza, un titre en forme de trait d’union naturel entre deux cultures sonores partageant l’art des suites et des répétitions .

Après les limbes prudents de Studio Venezia, un morceau introduisant avec tact la rencontre entre les deux esthétiques, le tempo s’accélère bientôt sur ce disque pour confronter les battements et les cadences (Mare a Mare, Balani) jusqu’à atteindre au fil des montées une forme de groove mutant . Ailleurs, l’onirisme domine vapeurs électro - acoustiques et autres tintements organiques (52 Hertz, Dve Hubavi Otchi) jusqu’à ce que les résonateurs du marimba, sur l’exogène Driveway, propulsent finalement l’auditeur dans un ailleurs insondable . Vibrant .

'Sequenza', nouvel album de Chloé et Vassilena Serafimova, est sorti le 29 octobre via le label Lumière Noire .