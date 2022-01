Le mystérieux retour de Röyksopp

Publié le 3 janvier 2022 à 15:37 par Ghislain Chantepie

Le tandem norvégien a mis en ligne un nouveau titre assorti d’un clip ténébreux, prélude possible d’un nouveau disque.

Que mijotent donc Svein Berge et Torbjørn Brundtland ? Les deux moitiés de Röyksopp viennent de mettre en ligne sur leur chaine YouTube un nouveau titre baptisé (Nothing But) Ashes… et qui semble préluder un projet bien plus vaste. En 2014, le tandem électronique avait pourtant averti à la sortie de leur long-format The Inevitable End que ce cinquième album serait le dernier du groupe. Un ultime disque sous ce format certes, mais qui n’a pas empêché depuis les Norvégiens de publier régulièrement de nouvelles productions et remixes isolés, mais aussi un certain nombre de faces B ou encore, très récemment, leurs propres playlists.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Alors, que cache donc aujourd’hui ce modeste (Nothing But) Ashes… tout juste dévoilé ? Deux minutes et quatre secondes qui plongent, au travers d’un clip crépusculaire, dans un univers ésotérique loin des hits les plus punchy du duo qui, un temps, ont nourri son succès. Un peu de piano mélancolique et quelques nappes ténébreuses accompagnent ici la découverte surnaturelle d’une créature casquée, probablement Svein Berge himself puisque le Norvégien a emprunté en live cette habitude à Daft Punk depuis plusieurs années déjà. La vérité est encore et toujours ailleurs, n’en doutez pas.