Le come-back orwellien de Moderat

Publié le 14 février 2022 à 16:05 par Ghislain Chantepie

Le trio électronique berlinois se reforme pour un nouvel album et dévoile "Fast Land", un premier clip sombre et dystopique.

Moderat est de retour. Le trio électronique formé par le tandem berlinois Modselektor et leur compatriote Apparat a annoncé la sortie d’un nouvel album baptisé MORE D4TA, un quatrième disque baptisé comme tel mais, surtout, le premier depuis la fin annoncée de cette formation culte il y a cinq ans. Les trois producteurs avaient alors signé la fin de leur supergroupe avec un ultime concert dans leur ville natale, un show final qui couronnait l’aventure de l’un des meilleurs live électroniques de la décennie passée.

Depuis lors, Gernot Bronsert et Sebastian Szary s'en étaient retournés aux instincts techno de leur projet Modselektor, offrant à leurs fans deux nouveaux albums dont l’incisif Extended publié sous forme de mixtape l’an dernier. De son côté, Sascha Rings affina encore un peu plus le virage electronica d'Apparat avec le céleste LP5 sorti en 2019, un disque en forme de zénith pour l’ancien acolyte d’Ellen Allien qui décrocha même une nomination aux Grammy Awards avec cet album.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Six ans après ce qui devait donc être leur dernier disque, Moderat relance aujourd'hui en studio sa symbiose mutante entre pop et dancefloor et dont beaucoup espèrent qu’elle pourra être aussi prolifique que par le passé. En guise de hors-d’œuvre à ce nouveau long-format imaginé dans les silences et l’isolement des derniers mois, les trois producteurs viennent ainsi de mettre en ligne un premier clip assez prometteur. Strictement instrumental, ce Fast Land fait renaître la lumière noire qui a fait briller le trio par le passé, misant au passage sur d’imposantes nappes aussi obscures que pénétrantes. À l’écran, un univers dystopique prend place dans ce nouveau clip orwellien, une fuite sinistre mêlant ses matrices totalitaires à l’inquiétude d’une jeunesse déboussolée. À suivre.