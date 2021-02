L'Instant Fip à la Fnac - Wax Tailor

Publié le 8 février 2021 à 14:51

"Nouvel épisode de l'instant Fip à la Fnac ! Luc Frelon, programmateur musical à Fip nous présente la première pépite de l'année "The Shadow Of Their Suns », le nouvel album et le retour de Wax Tailor."