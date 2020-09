Kruder & Dorfmeister reviennent avec l'album "1995"

Publié le 3 septembre 2020 à 08:59 par Guillaume Schnee

Vingt-deux ans après son oeuvre culte "The K&D Sessions", le duo viennois publie le clip de "Johnson", une nouvelle pépite trip-hop annonciatrice de l'album "1995" attendu le 30 octobre.

Pionniers de la scène électro autrichienne, Peter Kruder et Richard Dorfmeister ont imposé dans les années 90 leur science du remix et des samples, se hissant définitivement sur les sommets du genre avec l'album DJ - Kicks en 1996, suivi deux ans plus tard par le chef - d'oeuvre The K & D Sessions. Plus de vingt après, les producteurs viennois n'en ont pas fini avec leur trip - hop protéiforme et downtempo, ils viennent d'annoncer la sortie en octobre de leur troisième album, 1995, sur le label G‑Stone Recordings . Après avoir remixé par le passé les titres de Depeche Mode, de Roni Size ou de David Holmes, Kruder & Dorfmeister sample l'icône blues Robert Johnson sur Johnson, un premier single au groove mélancolique et hypnotique accompagné du clip post - apocalyptique magnifique de Oscar Pecher et Stefan Pecher .

Les 15 titres de ce nouveau long - format datent en fait de 1995 et n'avaient été pressés qu'en dix exemplaires . Le duo a exhumé ces morceaux retrouvés dans un carton pour les confier au mastering de Bernie Grundman ( Steely Dan, Michael Jackson, Dr Dre ) . Kruder & Dorfmeister avait offert à leurs fans une mini - tournée en 2018 pour fêter les vingt ans de The K & D Sessions, les beatmakers devraient être de nouveau sur les scènes européennes en 2021