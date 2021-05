"Joué", la nouvelle transe addictive d’Hyperactive Leslie

Publié le 19 mai 2021 à 04:59 par Catherine Carette

Avec son second EP attendu en juin, la techno organique et le cerveau ingénieux d’Antonin Leymarie nous propulsent dans un monde à réinventer.

Après Al . go . ritm, le premier maxi de son projet solo, Antonin Leymarie sort un deuxième EP sur Airfono, composé de six titres dont un remix de I:Cube réalisé par Maxime Delpierre ( Limousine, VKNG, Fred Poulet, . . . ) mixé dans les studios berlinois de Jan Brauer ( ingénieur du son et membre de Brandt Brauer Frick ) . Utilisant des captures d'écran de Google Earth et de photogrammétrie, le clip Touché réalisé par Kaspar Ravel nous fait voyager de Montreuil ( l'antre du batteur ) à Bamako en passant par Berlin . Ici, les notes obtenues à l’aide de touches et de cordes de piano, s'ajoutent au propos percussif et obsessionnel de la techno faite à la main d'Antonin Leymarie sur sa batterie augmentée :

Touché, oui, par notre rapport au temps chamboulé en cette période d'incertitude et de sidération qui empêche les musiciens de partager leur travail sur scène avec le public, par l'accélération du monde qui pourrait bien nous rendre immobiles, mais pas coulé car la période permet de se remettre en question . La prise de risque étant dans son ADN, le fondateur du Magnetic Ensemble, co - fondateur du collectif Cie Impérial, ex - batteur du Surnatural Orchestra, compositeur du génial dramaturge Joël Pommerat … . garde la pulse et l'impro dans la peau . Formé à la batterie traditionnelle et aux percussions mandingues, il emprunte un chemin sonore mélodique inspiré par la techno minimale, un des courants esthétiques majeurs de la scène électronique des années 2000, mais aussi par le jazz et les rythmiques de l’Afrique de l’ouest .

Antonin Leymarie - Dual @ Camille Sauvage

Ici, la foultitude d'idées qui mijotent dans la tête pensante à son tournant d'Antonin Leymarie prennent les noms d'Aphex, Joué, Touché, Tripplets, Memory. Entre le geste et la machine, il dialogue avec, posés sur sa batterie, des bouts de métal, de gomme, des petites percussions cassées comme des karkabous utilisés dans la musique gnawa, des tambourins, une vieille cithare . . . . Tel un artisan il avance, repris par ses capteurs, micros - contact, delay et autres réverbes . S'inspirant volontiers de l'esthétique techno et minimaliste de Robert Hood, Jeff Mills ou Richie Hawtin et de musiciens hors - norme comme Billy Martin du trio Medeski, Martin & Wood, Laurence Pike ou encore Ian Chang, il nous plonge dans une expérience sensorielle libératrice .

Avec ce nouveau projet musical, c’est comme si je devenais moi - même le séquenceur, comme si je remplaçais le cerveau de la boîte à rythmes .

L' EP Joué sort le 18 juin 2021 chez Airfono avec en bonus un remix d’I:Cube .

Hyperactive Leslie - Joué © Kaspar Ravel.