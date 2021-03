Ibeyi dévoile le titre "Recurring Dream"

Publié le 10 mars 2021 à 15:24 par Guillaume Schnee

Après deux ans de silence les deux sœurs franco-cubaines signent une ballade contemplative magnifique écrite pour le film "How To Stop A Recurring Dream" d'Ed Morris.

Après le succès de leur deuxième album Ash en 2017, Naomi et Lisa - Kaindé Díaz semblent avoir fait une pause, nous laissant juste avec le titre Cleo Who Takes Care Of You enregistré il y a plus de deux ans pour une compilation de chansons inspirées du film Roma d'Alfonso Cuarón . Et c'est encore pour le cinéma que les deux sœurs jumelles réapparaissent le temps d'un titre, Recurring Dream, accompagnant la bande originale du film How To Stop A Recurring Dream, le premier long métrage d'Ed Morris . Avec ce pur bijou de pop électronique rêveuse et inquiétante, le duo Ibeyi retrouve ici le cinéaste qui avait réalisé les clips de leur morceaux River, Ghosts et Deathless.

Lancer le lecteur audio

Le film est un drame sur une adolescente qui kidnappe sa sœur cadette et s'enfuit pour empêcher une séparation de la famille . Ibeyi illustre à merveille l'atmosphère angoissante du propos avec ce titre naviguant en rêverie et tension . Recurring Dream a été produit par Richard Russell, le patron de XL Recordings avait déjà collaboré avec le duo sur l'album Ash et dans le cadre de son projet Everything Is Recorded.

En écoute Les songes folk-pop cajuns de Renée Reed