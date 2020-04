Hyperactive Leslie dévoile un algorithme hypnotique

Publié le 24 avril 2020 à 11:52 par Catherine Carette

Le batteur et percussionniste Antonin Leymarie nous plonge dans une transe "tripative" avec son nouvel EP.

Antonin Leymarie, fondateur du Magnetic Ensemble, compagnon de route des circassiens Les Colporteurs et du Surnatural Orchestra a un intérêt pour la musique au sens large . Grand fan de la Cabine Leslie ( un effet de rotation du son ) qui accompagne l'orgue Hammond, le turbulent musicien a créé son solo Hyperactive Leslie . A l'aide du producteur parisien Joakim derrière la console, il livre avec al . ɡo . ʁitm une œuvre organique et sensible immergée dans le mood de l’instant, "un genre de techno étrange faite à la main" .

Créé il y a un an lors d'une résidence à la Gare ( ancienne gare de la petite ceinture parisienne ) , devenue un haut lieu de réjouissances jazz innovantes, le solo Hyperactive Leslie qui parait très sophistiqué n'utilise pourtant ni ordinateur, ni séquences, ni boucle . Des micro contacts nommés "piezos" placés sur quelques éléments de la batterie captent les vibrations . Le son du jeu de batterie est transformé par un delay qui décale le signal et Antonin Leymarie travaille sur le rebond de ce qu'il envoie . Un vrai pari audacieux car risqué . Notons qu'au studio il y avait aussi une Leslie 147 à lampe, la même que le batteur bichonne chez lui .

Si je lève les mains il n'y vraiment plus de son . Il n' y a rien qui tourne derrière, c'est vraiment tout live .

En studio c'est le touche - à - tout Joakim, adepte d’une électro mouvante et fondateur des excellents labels Tigersushi et Crowdspacer, qui s'est chargé de la réalisation et du mixage . Une collaboration fort agréable et précieuse précise Antonin Leymarie :

Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'il a fait un son très brut de la batterie qu'il a mis très en avant, alors que lorsque je suis seul je me planque un peu derrière les effets . Il l'a élargie énormément et ça donne un rendu génial .

Antonin Leymarie - Photo de Giani Caserotto

Ayant travaillé les percussions mandingues et maliennes avant de se consacrer à la batterie, Antonin Leymarie affectionne depuis longtemps le mélange des rythmes et des textures . Fasciné par la pulse, il nous embarque dans les rouages de cette transe composée de séquences formant un motif mécanique totalement improvisé et sans concession où se fondent l'humain et la technologie .

"al . ɡo . ʁitm" sort le 24 avril sur le label Airfono et plus tard en vinyle sur le label Crowdspacer .