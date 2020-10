« Halloween Theme », le masque et la brume d’Arnaud Rebotini

Publié le 29 octobre 2020 à 13:55 par Ghislain Chantepie

A la veille de la fête des ténèbres, le producteur hexagonal se fend d’une reprise décapante du fameux thème de John Carpenter à découvrir en avant-première.

Arnaud Rebotini broie du noir . Le producteur multi - casquettes ne s’en cache pas, l’époque n’est guère légère et les derniers jours viennent encore conforter ce triste constat . Pourtant, et à l’instar de bien des musiciens, cet as des claviers n’entend pas aujourd'hui rester les bras croisés . Alors que le confinement printanier l’avait conduit à publier chaque semaine durant un morceau inédit inspiré de l’actualité sanitaire et sociale, c’est aujourd’hui la fête d’Halloween qui suggère au musicien hexagonal une nouvelle intuition musicale .

Pour célébrer cette fête folklorique « qui n’aura pas lieu » et conjurer un quotidien en forme de « mauvais film d'horreur » , Rebotini a ainsi choisi de se fendre cette année d’une reprise du fameux thème composé par John Carpenter pour son chef - d’œuvre La Nuit des Masques ( Halloween ) de 1978 . Une signature sonore angoissante, rentrée dans la légende des salles obscures, et à laquelle le musicien offre aujourd’hui un nouveau souffle en étoffant le rythme original d’un beat technoïde et de basses obsédantes . Un ténébreux dancefloor à même, assurément, de réveiller les morts .