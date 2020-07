"A Guide to the Birdsongs" quand l'électro milite pour la survie des oiseaux

Publié le 29 juillet 2020 à 10:36 par Guillaume Schnee

Le label Shika Shika publie "A Guide to the Birdsong of Mexico, Central America & the Caribbean" deuxième volume inspiré du chant des oiseaux en voie de disparition.

Les artistes du continent sud - américains ont traditionnellement une grande proximité avec leur environnement naturel, mêlant les sons de la forêt, des fleuves et de la faune à leur art . En 2015 l'ancien militant de Greenpeace et fondateur du label Shika Shika, Robin Perkins ( alias El Búho ) décide d'oeuvrer pour la protection des oiseaux du continent sud - américain menacés d'extinction et réunit sur le projet caritatif A Guide to the Birdsong of South America la crème des producteurs électro locaux comme Nicola Cruz, Dengue Dengue Dengue et Chancha Via Circuito .

Cinq ans plus tard, c'est au tour des artistes de huit pays d'Amérique Centrale et des Caraïbes d'accepter le défi militant de créer des œuvres originales à partir du chant des oiseaux de leur pays sur la compilation A Guide to the Birdsong of Mexico, Central America & the Caribbean en écoute ici :

Ici, les artistes choisis au nord de l'équateur mêlent musique traditionnelle et électronique, samplent le chant d'oiseaux menacés par le changement climatique, la déforestation, le braconnage et la surexploitation des ressources comme le Momoto Carenado ( Nicaragua ) , Ferminia ( Cuba ) ou le Merle noir de la Jamaïque ( Jamaïque ) . Dix espèces d'oiseaux vulnérables célébrés ici par la folktronica du Collectif Garifuna mené par Al Obando, Jiony et Siete Catorce du Mexique, Tamara Monténégro et NAOBA du Nicaragua, Maracuyá de la République Dominicaine, Nillo du Costa Rica, DJ Jigüe de Cuba, Di Laif et Alex Hentze du Guatemala ou Equiknoxx de Jamaïque . Seule la voix de la Dominicaine Ximena Obregón vient ici faire écho aux chants des oiseaux sur le titre Cuco Picogordo de la Española .

Tous les bénéfices de la vente de cet album iront à des organismes locaux au Mexique, en Amérique centrale et dans les Caraïbes qui se consacrent à l'amélioration des chances de survie des oiseaux grâce à l'écotourisme, à l'éducation, au sauvetage . . .

à écouter Les pulsations renversantes de Ghetto Kumbé