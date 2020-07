Fakear : "Le son 3D est une expérience assez psychédélique"

Publié le 13 juillet 2020 à 06:43 par FIP.fr

Rencontre avec le beatmaker français à l'issue de son premier concert en son spatialisé enregistré à l'auditorium L-Acoustics, en partenariat avec Trax Magazine.

Fakear is back . Après avoir surfé sur son succès insolent en live et dans les bacs, cette figure de la chill - wave tricolore a choisi de tourner le dos à une scène dont il juge qu'elle s'est essoufflée ces dernières années . De retour cet été avec un quatrième album intitulé Everything Will Grow Again, le beatmaker français s'affranchit de ses précédentes recettes pour tourner sa musique dans une direction moins pop et plus électronique .

· Interview : Ghislain Chantepie

· Réalisation : Melike Balci

· Images et son : Melike Balci, Morgane Fougeri, Camille Garin