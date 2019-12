En 2020, Jacques fait sauter le karma

Publié le 18 décembre 2019 à 11:19 par Ghislain Chantepie

Le jeune trublion français annonce son retour aux affaires avec un clip complètement dingo.

On l’avait quitté cet été en pleine forme et bien décidé à profiter de la vie . Tout semblait alors magnifique pour Jacques qui venait d’achever sur la plage du Worldwide Festival un rare dj set à quatre mains avec son ami et complice Superpoze . Lui qui avait décidé d’arrêter les concerts après le vol de tout son matériel coulait depuis des jours tranquilles au Maroc, et semblait peu pressé de donner une suite à son unique album A Lot Of Jacques publié en 2017 .

Mais voilà, après deux années de pause ensoleillée, le jeune ovni strasbourgeois vient d’annoncer aujourd’hui son retour en 2020 avec de nouvelles productions et probablement des dates à venir pour les présenter en live . L’envie de faire de la musique « avec des bruits » l’a donc démangé assez fort pour le faire quitter sa retraite et enregistrer Hoohoohoo Hahaha, un premier clip en forme de fable déjantée . Une épopée cérébrale plutôt qu'une véritable chanson en fait, puisqu’elle semble se dérouler à l’intérieur même de son cerveau . Un jeu vidéo existentiel où se croisent les peurs, les fantasmes, les vibrations et – évidemment – le psychédélisme génial qui agite en permanence les synapses du musicien . Ah oui, c’est aussi très drôle .