Dans le casque de... Waldeck

Publié le 3 juillet 2020 à 12:27 par FIP.fr

Pour fêter la sortie de son nouvel album "Grand Casino Hotel", le producteur autrichien partage aujourd'hui avec vous sa bande-son du moment.

Voilà près de 25 ans maintenant que Klaus Waldeck nous fait voyager dans ses aventures colorées, un mix instrumental et électronique toujours plein de voix et de vie pour cet adepte d'une fusion musicale aussi tendre qu'inclassable . De retour ce mois - ci avec un sixième album en forme de road - movie sur les routes d'une Amérique underground et intemporelle, le producteur autrichien célèbre cet heureux événement en partageant avec vous sa bande - son du moment .

Tracklist :

Crimson and Clover - Tommy James & The Shondells

1977 - Ana Tijoux

Fort Knox Five - The Brazilian Hipster

Dusty Springfield - Spooky

The Vikings - Francoise

Princess Chelsea - The Cigarette Duet

Echo arms - Twin sister

Waldeck - Shala lala la

Mulatu Astatke - Yegelle Tezeta

The Verve - Bitter Sweet Symphony

America - A horse with no name

Fleetwood Mac The chain

Canned Heat - On The Road Again

MEUTE - You & Me ( Flume Remix )

Waldeck "Je t´aime beaucoup" feat . Patrizia Ferrara