Dans le casque de... St Germain

Publié le 22 octobre 2020 à 13:20 par FIP.fr

Pour célébrer les 20 ans de son album culte "Tourist", le producteur français partage aujourd'hui avec vous sa bande-son du moment...

C'était il y a 20 ans, ou presque . Figure de la première French Touch, celle du milieu des années 90, Ludovic Navarre aka St Germain enregistrait au tournant du siècle un second album qui consacrait une décennie passée derrière les consoles et les platines à mêler house, jazz, et downtempo . Baptisé Tourist, ce disque manifeste signé chez Blue Note fut son chef - d’œuvre et constitua l’une des grandes pages de la vague électronique hexagonale qui déferlait alors sur les charts du monde entier .

Pour célébrer cet anniversaire, le producteur français a réuni DJs et remixeurs venus du Royaume - Uni, d’Afrique du Sud, des États - Unis, de l’île de la Réunion et de France pour offrir aujourd'hui une dizaine de relectures contemporaines à cet album vingtenaire . En attendant la sortie de ce nouveau Tourist : Travel Versions en janvier prochain, St Germain partage aujourd'hui avec vous sa bande - son du moment, une playlist où se croisent Kokoroko, Yussef Dayes, John Lee Hooker, ou encore Fat Freddy's Drop .

Tracklist :

01 . Black Motion - Sure Thing ( Anniversary Mix )

02 . Kokoroko - Abusey Junction ( Live in Brownswood Basement )

03 . Tumi Ebow Ansa - Owura

04 . Jaz Elise - Fresh & Clean

05 . Atjazz - Track 4 ( Mix 2 )

06 . Jorja Smith, version of St Germain’s « Rose Rouge »

07 . Yussef Dayes ft . Rocco Palladino & Charlie Stacey ~ Yesterday Princess ( Stanley Clarke X Curren$y )

08 . Fat Freddy's Drop - Flashback ( Live at Roundhouse )

09 . Kabza De Small - Mapiano Blues ( feat . Howard, XolaniGuitars )

10 . Dan Electro - Lift Up My Mind

11 . John Lee Hooker - T . B . Sheets

12 . Jorje Bezerra - Mojuba

13 . Mowgan feat . Capone - Yakelle ( Original Mix )

14 . De Mogul SA - Oe Batla Kae feat . Ms Mo, Makhensa

15 . Monocles & Slezz, Oral Deep, Prinsloo - Life Is Music ( Live The Music )

16 . Elise - Poseidon ( Yoruba Soul Mix )