Daft Punk, c’est fini

Publié le 22 février 2021 à 16:19 par Ghislain Chantepie

Le duo électronique français vient d’annoncer sa séparation dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube.

Coup de tonnerre dans les cieux de la French Touch . Le duo Daft Punk vient d’annoncer soudainement aujourd’hui sa séparation par le biais d’une vidéo publiée sa chaine YouTube . Intitulé Epilogue, ce film de 8 minutes tiré de leur long - métrage Electroma sorti en 2006 démarre sur une longue marche des androïdes dans le désert avant de s'achever sur un message sans appel : « Daft Punk 1993 – 2021 » .

Lancer le lecteur audio

Avec ce split confirmé par leur attachée de presse mais sans en préciser le motif, Thomas Bangalter et Guy - Manuel de Homem - Christo viennent de mettre un terme à l’aventure du groupe français le plus populaire de tous les temps . Au cours de ses près de 30 ans de carrière, le tandem casqué resta rare dans les bacs avec quatre albums seulement à son actif mais qui, presque tous, connurent les lauriers d’un immense succès public mais aussi critique .

Lancer le lecteur audio

Les tubes de Daft Punk sont ainsi rentrés naturellement au fil des années dans le patrimoine musical électronique mondial, du très techno Rollin' and Scratchin' donnant la réplique à Around The World sur leur premier album Homework en 1997, jusqu’au succès de Get Lucky sur Random Access Memory en 2013 pour lequel ils décrochèrent cinq Grammy Awards . Entre les deux, bien d’autres hits increvables tels que One More Time, Harder, Better, Faster, Stronger ou encore la bande - originale du film Tron : L'Héritage publiée en même temps que le film en 2010 .

Lancer le lecteur audio