"Cymbale", la décomposition sublimée d’Hyperactive Leslie

Publié le 24 janvier 2022 à 13:54 par Catherine Carette

Le batteur et percussionniste dévoile le clip fascinant de "FLUID_E", son nouvel EP de techno organique attendu en avril.

Après Al.go.ritm, le premier maxi de son projet solo sonore et visuel Hyperactive Leslie et Joué, un second EP sorti en 2021, Antonin Leymarie poursuit son travail sur la matière et sur le rythme, On s'installe dans son vaisseau spatial atypique où l’humain et la technologie se nourrissent l'un de l'autre. Voici, en avant-première, Cymbale, le premier clip extrait de l'EP FLUID _ E, produit et mixé par le producteur électronique Joakim. Une lente montée technoïde hypnotique vers la déliquescence, illustrée par des images d'aliments en décomposition réalisées par Remy Mazet :

L'artiste à multiples facettes se nourrit de projets très différents et de cultures diverses. Fondateur du Magnetic Ensemble, co-fondateur du collectif Cie Impérial, ex-batteur du Surnatural Orchestra, amoureux des rythmes de transe et en particulier du Mali, équipe sa batterie de capteurs qui envoient le son dans les machines, puis il joue avec les échos et crée une spirale fascinante. Sur Cymbale, les images et la musique ne font qu'un, tel un ensemble d’atomes et de forces qui coexistent. On prend conscience du temps qui passe, de l'apparition à la disparition, de la composition à la biodégradation, de la puissance des ramifications à leur vulnérabilité, de la beauté des images à la réalité d'un mal qui ronge, d'une nature qui se désagrège.

Et si l'on y voyait un hommage à notre terre nourricière, à la nature cyclique du temps !

FLUID _ E sort le vendredi 15 avril sur le label indépendant Airfono

En concert :

28 janvier - Des lendemains qui chantent - Tulle

07 mars -Transbordeur - Villeurbanne

11 mars - Electrochic - Chaville

15 avril - Badaboum - Release Ep - Paris

