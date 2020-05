Bruce Brubaker et Max Cooper dans les vertiges de Philip Glass

Publié le 13 mai 2020 à 16:09 par Ghislain Chantepie

Le pianiste et l’électronicien unissent leurs forces pour faire muter l’œuvre colossale du compositeur contemporain.

Philip Glass, encore et toujours . L’obsession de Bruce Brubaker pour ce géant de la musique minimaliste n’est pas nouvelle . Il y a cinq ans de cela, le pianiste américain s’était déjà frotté à une partie de son œuvre colossale au travers d’une relecture personnelle, un album original à la croisée de l’hommage et du remix sobrement baptisé Glass Piano .

Brubaker n'est certes pas un inconnu . Pianiste capé de l'illustre Juilliard School new - yorkaise, éminent spécialiste de John Cage, il fut aussi le professeur de Francesco Tristano, ce virtuose du crossover électro - classique qui a ouvert à son ancien maître la porte du label Infiné . C’est au sein de cette petite maison parisienne qui compte également Rone dans ses rangs qu’avait ainsi été couvé ce disque de piano méticuleux . C’est encore ce label qui, aujourd’hui, s’apprête à dévoiler avec Glassforms la nouvelle approche de l’Américain pour tenter de percer les mystères de l’œuvre glassienne .

Plutôt qu’une simple relecture, Bruce Brubaker aspire cette fois - ci à un véritable travail de mutation des longues compositions de Philip Glass . Il fallait donc un autre regard que celui du disciple pour y parvenir, d’où cette union audacieuse sur ce nouveau projet avec le cérébral Max Cooper . Héritier le plus en vue de l’IDM d’antan, ce geek nord - irlandais est ainsi réputé pour son approche immersive qu’il développe d'ordinaire dans une electronica à donner le tournis .

Ensemble, Brubaker et Cooper ont donc imaginé un procédé inédit pour conjuguer l’interprétation pianistique du répertoire original à l’improvisation des synthés et des machines . Dans une sorte de cercle vertueux mais non dénué de risque, chaque musicien influence l’autre en temps réel par ses apports successifs jusqu’à conduire à une mutation profonde des figures répétitives originales .

Premier extrait dévoilé de cet excitant projet, Two Pages propose ainsi de transfigurer la pièce du même nom publiée par Glass en 1968 . Et il s'agit là d'un monument cinquantenaire de la musique minimaliste, forgé dans les fréquences obsédantes d’un orgue électronique et qui s’étire initialement sur près de 20 minutes .

Dans leur nouvelle version, Glass et Cooper ont laissé s’instiller une matière organique, quasiment cellulaire, au creux des notes glacées de cette pièce hiératique . Craquements et autres murmures exogènes enrobent ainsi la partition avant de bientôt laisser la place à des vapeurs synthétiques, des dimensions en mouvement qui semblent surgir de l’œuvre originale, comme libérées par une nouvelle volonté .

"Glassforms", nouvel album de Bruce Brubaker et Max Cooper, est attendu le 05 juin 2020 sur le label Infiné