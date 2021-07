Brian Eno et Nicolas Jaar réunis sur une nouvelle compilation

Publié le 8 juillet 2021 à 09:14 par Ghislain Chantepie

Le maitre de l’ambient et l’activiste new-yorkais offrent des titres inédits à "It's Not Complicated", une collection électronique au bénéfice de deux ONG œuvrant en Palestine.

Le Proche - Orient ne connait pas de répit . Alors que la désespérance du berceau des civilisations se nourrit année après année de conflits et de luttes sans fin, nombre d’artistes se sont de longue date succédé au chevet de cette région du monde au travers d’œuvres et de performances les plus diverses . Après la catastrophe qui a ravagé Beyrouth l’été dernier, le magazine en ligne arabophone Ma3azef et l'ingénieur du son new - yorkaise Heba Kadry prenaient une nouvelle initiative du genre en réunissant une quinzaine de producteurs d’avant - garde autour d’une compilation électronique en soutien à la capitale libanaise .

Un an plus tard, les mêmes publient aujourd’hui un projet de facture similaire en regroupant près d’une vingtaine d’artistes sur une nouvelle collection baptisée It’s Not Complicated . Au bénéfice de l'ONG britannique Medical Aid for Palestine et de la plateforme Grassroots Al - Quds basée à Jérusalem, qui viennent en aide aux civils palestiniens, cette nouvelle mosaïque électronique réunit plusieurs producteurs de renom qui offrent tous une composition totalement inédite au projet .

Parmi eux, le maitre de l’ambient Brian Eno et son Sound Machine Elevation, son compatriote ( un peu plus jeune ) Lee Gamble, la productrice égypto - iranienne Lafawndah mais aussi l’activiste américano - chilien Nicolas Jaar, déjà présent sur la compilation précédente, et qui signe ici un titre très lascif sous son alias Against All Logic .