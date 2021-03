"Bear With Me…", la cogitation entêtante de Charlotte Adigéry

Publié le 18 mars 2021 à 16:55 par Ghislain Chantepie

La promesse électronique belge inaugure la première compilation du label DEEWEE avec un nouveau titre de groove synthétique.

Cinquante sorties en cinq ans pour DEEWEE . La mystérieuse maison de disques fondée par les frères Dewaele au mitan de la dernière décennie s’apprête à célébrer cette année son travail assidu qui place la singularité au fronton de ses pérégrinations électroniques . Une démarche finalement peu surprenante pour le tandem gantois plus connu sous son nom de scène 2 Many DJ's, et qui a toujours conservé une fibre expérimentale dans son processus créatif, sur disque comme sur scène .

Ceux qui ont connu la mutation du duo en groupe de scène au milieu des années 2000 se souviennent d’ailleurs que Soulwax fut alors considéré comme l’une des formations live les plus électriques de son temps, ses membres jouant entourés d'instruments et de machines leurs furieuses Nite Versions dans des salles et des clubs chauffés à blanc . Avec DEEWEE, les frères Dewaele ont ainsi poursuivi ce boucan génial en offrant à une poignée d’artistes et de producteurs indépendants leur griffe sonore toujours intacte .

Lancer le lecteur audio

Parmi ceux - là, la magnétique Charlotte Adigéry qui fait aujourd’hui figure de proue du petit label belge . Propulsée dès 2017 par les promesses redoutables de son premier EP (1,618 notamment ) , la jeune chanteuse aux origines caribéennes transformait l’essai deux ans après avec Zandoli, un second disque qui lui a ouvert la porte des clubs et des festivals . Accompagnée de son comparse Boris Pupul, un producteur aussi doué que pointu, l’artiste installait alors sa formule entre disco cosmique et refrains magnétiques, une sorte de soul frigorifiée à laquelle peu de dancefloors allaient résister .

Alors qu’elle triomphait encore à Groningue l’an dernier sur la scène du festival Eurosonic, Charlotte Adigéry a comme tant d’autres dû renoncer à la floppée de dates qui l’attendait . Dans une Belgique particulièrement meurtrie par la pandémie actuelle, la chanteuse a enregistré durant le confinement un titre inédit - le premier depuis deux ans - qui ouvre aujourd’hui le bal de la prochaine compilation du label DEEWEE . Baptisé Bear With Me ( and I’ll stand bare before you ) , ce nouveau morceau se place dans le rail de Zandoli et questionne notre époque entravée, une cogitation entêtante pleine de reflets vocaux et de nappes fracturées . Cool .

"Foundations", la première compilation du label DEEWEE, est attendue le 07 mai 2021 .