Bachar Mar-Khalifé électrise la "Danse" de Moustaki

Publié le 1 octobre 2021 à 14:22 par Ghislain Chantepie

Le pianiste électronique offre une relecture survoltée à l’ode du regretté poète grec, à découvrir en écoute.

C’est une jolie sortie qui se prépare du côté du label Nowadays . La petite maison tricolore, qui a été l’une des premières à prendre en France le virage « future beat » à la croisée de la house, du hip - hop et de la bass - music est aussi celle d’où ont émergé Superpoze, FKJ, ou encore Fakear. Mais en cette rentrée, c’est bien le regard résolument tourné vers le sud que le label a mis la dernière main à la sortie du second volume de sa compilation intitulée Musique de Fête .

Cette collection de six morceaux rassemblés par le producteur KasbaH se veut ainsi une célébration de l’actuelle, et très active, scène électronique du Maghreb et du Moyen - Orient . Le duo Taxi Kebab et son châabi mutant, le Tunisien Aly Mrabet, ou encore le compositeur Bachar Mar - Khalifé sont ainsi partie prenante de cette petite aventure discographique qui se déclinera également au travers d’une série de mixtapes et de soirées en Europe et au - delà .

En forme d’hommage décapant au regretté Georges Moustaki, le Franco - Libanais a choisi d’offrir à ce projet une relecture survoltée de son morceau Danse publié il y a près de cinquante ans . En lieu et place du rebetiko qui pétrit le titre original, Bachar Mar - Khalifé y a substitué des basses électroniques obsédantes où s’enroule sa voix toujours aussi hypnotique . Un changement de décor, depuis la chaleur des placettes athéniennes jusqu’à l’obscurité fiévreuse des clubs contemporains, mais avec un appel résolument identique hérité de cette ode au mouvement de Moustaki : « Danse pour retrouver l'amour et la folie, Danse pour éblouir ton âme qui s'ennuie » . Top .