Avec « Pointless », Duñe et Crayon à fleur de peau

L’union fait la force . Et au sein de la jeune production tricolore adepte des rythmes chill, les talents ne manquent pas pour lancer des collaborations à quatre mains . Roche Musique, maison parisienne qui compte plusieurs figures de proue du genre, annonce ainsi pour le mois d’avril le premier album en duo de deux de ses poulains, les Parisiens Duñe et Crayon . Rien d’étonnant finalement à retrouver ces deux - là dans le même studio, tant leurs chemins musicaux se sont déjà croisés par le passé comme en témoigne un premier EP commun publié en 2016 .

Auteur d’un premier disque de groove pointu il y a deux ans, Crayon est un jeune illustrateur parisien passé derrière les machines et qui poursuit un chemin prometteur depuis quelques années maintenant . Après avoir été repéré par Yuksek puis être passé brièvement par le label Kitsuné, ce fan avoué de Flying Lotus sortait ainsi ce projet lascif chez Roche pour lequel il prenait un virage néo - soul bienvenu . Avec Duñe ( moitié du duo Saje ) , les deux comparses dévoilent aujourd’hui un nouvel extrait de leur premier album en duo sous la forme d’un clip aux couleurs éclatantes .

Dans cette histoire d’aujourd’hui où les symboles de plusieurs époques semblent pourtant se télescoper, le rappeur Ichon se fait trafiquant de roses pour séduire une cam - girl jusqu’à se faire rattraper par la patrouille . Une ode cool et sensuelle, pétrie de langueur et de vibes ciselées qui promettent de belles choses pour la suite .

Ce morceau est parti tout d’abord d’un jam entre nous . Plus ou moins au même moment, Crayon commençait à travailler avec Ichon, il lui a fait écouter ce jam et il a immédiatement accroché . On s’est ainsi fait une session studio commune et il a posé un couplet . Ichon est au fil du temps devenu un ami, et c’est une très belle rencontre qui s’est faite autour de ce single .