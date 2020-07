The Avalanches en orbite avec Neneh Cherry et Jamie xx

Publié le 23 juillet 2020 à 07:27 par Ghislain Chantepie

Le duo de Melbourne dévoile deux nouveaux titres cosmiques, préludes à un troisième album attendu sous peu.

Les choses se précisent pour The Avalanches . En janvier dernier, le collectif australien faisait son retour avec un cri d’amour à ses fans, un titre inédit à l’intention de ceux restés fidèles pendant près d’une quinzaine d’années au mix surdoué de hip - hop, d’électro, et de milliers de samples de leur premier album Since I Left You. Lorsqu’ils surgirent de leur longue retraite en 2016 avec le réussi Wildflowers, Robbie Chater et Tony Di Blasi n’hésitèrent d’ailleurs pas à piocher dans les vieilles recettes du groupe où le psychédélisme euphorique, les samples et les voix lascives sont toujours reines .

Alors que la sortie d’un troisième album est annoncée depuis lors, aucune date ni même de nom de baptême n’ont à ce jour été dévoilés cette formation à géométrie variable dont Chater et Di Blasi forment les seuls véritables piliers . Le duo de Melbourne vient pour autant de passer la seconde cette semaine en dévoilant deux nouveaux extraits où s’invitent de prestigieux invités . Intitulé Wherever You Go, le premier d’entre eux convie ainsi à son micro l’icône trip - hop Neneh Cherry et derrière sa console le Londonien Jamie Smith aka Jamie xx tandis que Mick Jones ( ! ) y est même crédité au clavier .

Des apports au demeurant modestes mais qui participent à l’impression de nuée stellaire de ce morceau à plusieurs dimensions, où pop et dancefloor se télescopent sur fond de samples piochés dans la bibliothèque sonore emmenée par les sondes Voyager aux confins de la galaxie . Plus classique, le second extrait dévoilé Reflecting Light prend la forme d’une ballade groovy où s’entremêlent un sample de la chanteuse anglaise Vashti Bunyan et la voix de l’ancienne icône des 80’s Terence Trent D'Arby devenu Sananda Maitreya il y a une vingtaine d’années . A suivre .

