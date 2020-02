The Avalanches annoncent un nouvel album, un premier titre en écoute

Publié le 20 février 2020 à 15:58 par Ghislain Chantepie

Le collectif australien dévoile « We Will Always Love You », une ballade de RnB cosmique où s’invite le talentueux Blood Orange.

C’est avec un cri d’amour que reviennent aujourd’hui The Avalanches . Une déclaration à leurs fans restés fidèles pendant près d’une quinzaine d’années au mix surdoué de hip - hop, d’electro, et pétri de milliers de samples que constituait leur premier et magnifique album Since I Left You publié au début du siècle . Lorsqu’ils surgirent de leur longue retraite en 2016 avec leur triomphal Wildflowers, Robbie Chater, Darren Seltmann et Tony Diblasi n’hésitèrent d’ailleurs pas à piocher dans les vieilles recettes du groupe où le psychédélisme euphorique, les samples et les voix lascives sont toujours reines .

Il sera donc inutile d’attendre de nouveau 15 ans pour goûter à des productions fraiches du collectif australien : The Avalanches viennent ainsi d’annoncer aujourd’hui travailler sur un nouveau disque dont le titre et la date de sortie n’ont cependant pas été détaillés . En guise de hors - d’œuvre à ce troisième album, le trio dévoile donc un premier extrait dédié à leurs fans sous forme de ballade de RnB cosmique . Intitulé We Will Always Love You, ce morceau invite le talentueux Dev Hynes aka Blood Orange au micro tandis que des samples de Smokey Robinson et de The Roches servent d’ossature soul au titre tout en dépassant les frontières du temps .

Chaque voix jouée à la radio au cours des 100 dernières années existe maintenant dans les étoiles, les échos de ces chanteurs flottent à jamais là - bas, perdues dans le cosmos, voyageant sans fin . Ce soir, Smokey Robinson se retrouve en duo avec Dev Hynes et The Roches . Nous sommes tous une chanson flottant dans l'espace, et celle - ci est pour vous .