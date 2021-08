"Tout était orchestré", le son de la révolte de Pelouse

Publié le 20 août 2021 à 10:05 par Guillaume Schnee

Avant la sortie de son premier album, "Bowling", le trio du chanteur Xavier Machault illustre sa poésie rock surréaliste dans une vidéo réalisée par Jules Brisset.

En 2017 le chanteur et auteur grenoblois Xavier Machault fonde Pelouse avec Valentin Ceccaldi et Quentin Biardeau, tous deux membres de la tribu de jazz contemporain, le Tricollectif . Après un premier EP, le trio s'apprête à sortir l'album Bowling, un voyage sonore aussi captivant qu'insaisissable, laissant de côté tout repère acoustique ou électronique pour nous conter ce monde absurde . Une poésie surréaliste mais jamais cynique, maniant la noirceur et l'espoir dans ses récits de celles et ceux qui sont sur le côté . En attendant le 17 septembre, Pelouse nous offre la vidéo du titre Tout était orchestré, une histoire de soulèvement populaire, "de gens debout qui permettent de se dire que rien n'est perdu" déclamée sur un rythme minimaliste et des chorus de saxophone oppressants .

"J'ai écrit Tout était orchestré en 2014, suite à la révolution de Maïdan à Kiev . Le soulèvement populaire a été écrasé de manière violente et cynique par le pouvoir en place . Cette répression orchestrée est venue réveiller mes origines ukrainiennes . Je n'ai toutefois pas eu envie de nommer précisément Maïdan dans le texte . J'avais envie que chacun puisse appréhender ce texte à travers le prisme de son propre regard et de son histoire" déclare Xavier Machault avant de rajouter : "C'est mon compagnon de route Roberto Negro qui a composé cette chanson . On y retrouve une de ses singularités dans le caractère répétitif et minimaliste de sa composition, prenant en charge l'idée que quelque chose avance de manière immuable" .

Sur les dix titres de Bowling, le trio multiplie les atmosphères musicales au gré d'orchestrations audacieuses, jouant savamment avec l'énergie rageuse du rock, la sensibilité de ballades acoustiques contemporaines ou la liberté du jazz . Pour ce voyage sonore et poétique toujours sur le fil, le trio a invité la chanteuse Laura Cahen, le batteur bruxellois Théo Lanau, la clarinette organique de Gabriel Lemaire ou le piano du grand Roberto Negro .

L'album Bowling sort le 17 septembre via Matcha / Le Grille Pain et Pelouse sera en concert le 13 octobre au Studio de l'Ermitage à Paris .

Pelouse - album "Bowling" / Matcha / Le Grille Pain