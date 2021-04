"Seul", la ballade folk épurée de Sammy Decoster

Publié le 20 avril 2021 à 09:02 par Catherine Carette

Perché dans sa cabane, dans l'attente d'un renouveau lumineux, le baroudeur, charmeur dévoile le titre éponyme de son nouvel EP acoustique plein de grâce.

On l'avait découvert en janvier 2018 avec les titres L'homme sans voix et De glace, qui préfiguraient son album Sortie 21. Cette fois, dans la période actuelle qui ne nous anime plus, Sammy Decoster nous livre un titre de son prochain opus dans un clip fait maison qui témoigne de son désir profond d'un renouveau lumineux . "Une guitare renaît de ses cendres et se dresse comme un arbre s’élève vers le ciel" .

Mon Dieu, si j'voyais tout, à force de chanter dans le noir, alors j'irai surtout et bien malgré tout, seul .

Seul dans son antre, les rimes sont mélancoliques et les temps incertains, nous explique Sammy Decoster . Il a besoin de grand air, d’eau sauvage et de courses après les nuages pour sauver ses rêves du naufrage ; de sentiers loin des regards et de retrouvailles pour retrouver les contours de son vrai visage . Alors il s’accroche, comme nous tous, il remonte la rivière . Il enregistre dans sa cuisine . On entend la popote siffler et le vent s’infiltrer comme une injonction au voyage . Les amis des anciennes aventures apportent de l'eau à son moulin, mais à distance . Le soleil perce enfin et Sammy donne vie à ce trois - titres comme on garde le cap vers un nouveau rivage .

Selon lui et on est d'accord, il est "le meilleur ami de l'ombre, de celle qui nous suit jusqu'à la tombe, jusqu'à la . . . . . ". Mais chut ! vous en saurez plus dans son prochain EP auto - produit qui sort le vendredi 14 mai .

Seul - Sammy Decoster

