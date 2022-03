P’tit Belliveau célèbre la différence sur "J'feel comme un alien"

Publié le 8 mars 2022 à 14:53 par Guillaume Schnee

L'artiste acadien dévoile la vidéo d'un nouveau titre de son album "Un homme et son piano", une chronique fantasque de nos sociétés portée par un étonnant cocktail musical.

C'est sans doute sa nature introvertie qui a poussé le jeune chanteur acadien P'tit Belliveau à s'inventer son propre univers, aussi innovant que fantaisiste entouré chez lui d'une multitude d'instruments. Jonah Richard Guimond de son vrai nom, est originaire de la baie Sainte-Marie, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et a posé ses instruments de charpentier pour se consacrer à sa passion première, observer notre quotidien en musique dans des chroniques aussi lucides que tolérantes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Un air de candeur o combien salvateur en ces temps anxiogènes que l'artiste distille au fil de ses productions mêlant les ballades au piano des années 80, la country et le bluegrass, le hip-hop et le disco, la pop urbaine japonaise et la musique de jeux vidéo du tournant des années 1990. Après avoir été finaliste aux Francouvertes au printemps 2019 et présenté un premier album en 2020, intitulé malicieusement Greatest Hits Vol.1, le petit fils du Grand Belliveau s'apprête à révéler au monde son deuxième disque, Un homme et son piano, le 1er avril via Bonsound.

undefined J’autorise Gérer mes choix

Avec J'feel comme un alien, P'tit Belliveau nous convie à un voyage spatial décalé qui prend racine dans son enfance. Une ode jubilatoire à nos particularités et de nos différences, nous rappelant que nous sommes tous l’alien de quelqu'un d'autre. Un titre trouvant l'effet recherché d'un parfait équilibre entre le "super organic" et le "hyper digital music", accompagné d'un vidéoclip étrange et fascinant conçu par Vincent Bilodeau où l'on suit un extraterrestre violet qui navigue dans un monde peuplé par des centaines de P’tit Belliveau.