Louis-Jean Cormier revient avec l'album "Quand la nuit tombe"

Publié le 13 février 2020 à 10:37 par Guillaume Schnee

Cinq ans après "Les Grandes Artères", l'artiste québécois annonce son troisième album avec le clip "100 mètres haies", un nouveau bijou de pop orchestrale.

Des beats obsédants accompagnés de cordes saisissantes avant que n'explosent des cuivres tempétueux . Oui le talentueux poète québécois du quotidien est bien de retour avec son univers inclassable . En témoigne le clip de ce nouveau titre 100 mètres haies sur lequel Louis - Jean Cormier chante les obstacles de la vie et les tourments de l'amour à distance accompagné par les rythmes effrénés de cette musique intemporelle aux arrangements toujours aussi luxueux . Une vidéo en noir et blanc filmée dans l'immensité froide d'un stade, réalisée par Jonathan Decoste et chorégraphiée par Virginie Brunelle, qui exprime parfaitement l'énergie et l'atmosphère de cette chanson poignante servie par une pop orchestrale majestueuse . Un titre écrit en Californie et qu’il dit «sculpté par les fantômes d’Otis Redding, Barry White, Claude Debussy et Tom Waits» .

Annoncé le 20 mars via Yotanka, le troisième projet solo de l'auteur - compositeur - interprète s'annonce toujours aussi passionnant . Louis - Jean Cormier continue d'explorer sur ces dix nouveaux titres des territoires sonores métamorphes . Un univers musical singulier que le touche - à - tout semble avoir voulu moins folk, plus électronique et pop que précédemment comme sur le premier single de l'album Je me moi, qui s’inspire de la violence des réseaux sociaux, comme il le souligne « Je me moi est une satire sur la célébration de l’ego et de l’intransigeance dans nos vies modernes, dans des habits religieux » .

Auteur - compositeur - interprète, réalisateur d’albums, arrangeur, musicien invité, animateur à la radio et à la télé : Louis - Jean Cormier a porté plusieurs chapeaux au fil des ans . Mais il n’a jamais perdu cet émerveillement qui jaillit chaque fois qu’une mélodie pointe le bout de son nez . Louis - Jean Cormier fait partie de l'extraordinaire bouillonnement créatif de la scène québécoise . Il a longtemps sévi au sein du groupe rock Karkwa avant de se lancer brillamment en solo avec l'album Le treizième étage sorti en 2012 . Véritable vedette dans la Belle Province avec quatre Félix ( l’équivalent de nos Victoires ) , son deuxième album Les Grandes Artères était en Sélection Fip en septembre 2016 .

Louis - Jean Cormier est en concert le 27 mai à la Boule Noire à Paris .

L'album "Quand la nuit tombe" de Louis-Jean Cormier sort le 20 mars sur Yotanka

