"Les Géantes", les extravagants contes chantés du Duo du Bas

Publié le 19 juillet 2021 à 13:24 par Catherine Carette

Elsa Corre et Hélène Jacquelot nous invitent au voyage a cappella, de Bretagne en Espagne en passant par le Poitou et le Pays Basque, à la rencontre de personnages peu ordinaires.

Elsa Corre, chanteuse, de Douarnenez et Hélène Jacquelot, comédienne et chanteuse originaire du Pays Basque, jouent avec la matière sonore . Après le livre - cd Casseroles, elles explorent à nouveau leurs voix et les objets du quotidien sur leur deuxième album Les géantes. Avec humour, espièglerie et beaucoup de tendresse, elles mettent en lumière des femmes attachantes qui croquent la vie à pleines dents ( même si elles n'en ont plus trop ) comme en témoigne le titre La Vieille, à découvrir en avant - première :

Sur leur chemin, les glaneuses du Duo du Bas ont croisé sept géantes, "chacune détenant sa lubie, sa particularité, sa beauté et sa réponse à la vie", précisent - elles . L'une sauve les poupées ( celles qui ont des yeux ) des poubelles pour leur redonner la liberté, l'autre sort un cheval à bascule du placard à trésor en se demandant "pourquoi il n'y en a pas un grand pour moi ?" . Une troisième s'affole : "J'ai appelé ma tutrice au téléphone, je n'ai pas pu entendre ce qu'elle m'a dit . Vous comprenez, je vais très mal à cause des médicaments" . Et il y a Teja qui vit la nuit au rythme des chats du quartier qu'elle nourrit et qui dans sa jeunesse "dansait toutes les danses très bien" .

Chacune nous a offert un monde enchanté où bien souvent le jeu est roi et où l’enfance est reine . Car même si elles sont vieilles, nos géantes n’ont pas d’âge et vivent dans un monde qui ne peut s’écrouler… "

Hélène Jacquelot ( Cie Bonbon Beltz, Cie Xav to Yilo ) et Elsa Corre ( Barba Loutig, Sylvain Giro et le chant de la griffe ) se sont rencontrées en 2012 à Douarnenez . Depuis elles mettent en commun leurs idées fantasques, leur poésie, leur humanité et leurs voix qu'elles doublent, triplent et enrichissent de la matière sonore collectée au fil des rencontres . Des sons furtifs de jouets mécaniques, toupies, ballons, noix, machines à écrire… sont intégrés à la prise de son réalisée par Julien Le Vu .

Et comme une belle aventure se partage, le Duo du Bas s'est entouré de plusieurs invités : Yves - Marie Berthou aux percussions, Jean - Baptiste André à la contrebasse, Philippe Ollivier au bandonéon, Jeannot Jory au saxophone qui donnent vie à leur imaginaire .

Les Géantes sort le 20 août - A partir de là / Musiques Têtues / L’Autre Distribution

En concert : 25/07 Festival Arre Voce dans le Finistère - 17 - 18/09/21 à la Scène Nationale de Blois - 19/09 Avel Vor à Plougastel - 01/10 à Douarnenez - 02/10 au Festival Celtomania de La Chapelle Launay

