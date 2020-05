"Les Gares", le clip dedans-dehors de Sanseverino & Tangomotán

Publié le 21 mai 2020 à 06:10 par Catherine Carette

Un carnet de voyage en hommage à toutes les équipes qui œuvrent pour la magie des concerts live.

Fin 2019, une épidémie dramatique se déclare en Chine avant de prendre ses aises sur toute la planète . Plus le coronavirus Sars - CoV2 se propage, plus la parole artistique se calfeutre ou se voit contrainte d’employer des canaux virtuels pour exister sans la chaleur du contact avec le public . Autant dire que sans possibilité de répéter, de travailler en résidence et de faire des concerts, le monde artistique est dramatiquement touché et attend impatiemment le prochain train . C‘est ainsi que Sanseverino et le groupe Tangomotàn ont eu envie de nous embarquer dans leurs gares de confinés et dans leurs souvenirs de tournées et de communion qui n'ont jamais été si précieux :

Confinons de la maison au wagon et rêvons d'évasion et de lendemains meilleurs, histoire de garder le lien avec ces moments magiques qui nous manquent tellement . Et espérons revoir bientôt Sanseverino qui, après avoir navigué de la chanson française au swing en passant par le jazz manouche, la country et le rock, flirte depuis l'année passée avec le tango insolite du jeune quartet Tangomotán . Un projet qui dépoussière allègrement le genre, affublé de bleus de travail, histoire de rappeler que le tango est une musique populaire .

Accompagnés par le batteur Stéphane Huchard, Sanseverino, la contrebassiste Blanche Stromboni, le pianiste Leandro Lacapère, le violoniste Dautricourt et Marion Chinon au bandonéon ont façonné douze nouvelles chansons peuplées de serpents, d’assassins, de jalousie … Un album déjà disponible depuis le 20 septembre dernier sur le label Little Big Music .

Sanseverino et Tangomotán - Little Big Music / Sony Music France