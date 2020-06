La pétillante "Amusette" de Marie Mifsud

Publié le 25 juin 2020 à 13:36 par Catherine Carette

Avec son alter ego le batteur Adrien Leconte, la vocaliste espiègle dévoile un nouvel extrait de "Récif", leur surprenant album jazz, chanson française, pop, plein de trouvailles, attendu le 21 août.

Après l'album Là, Marie Mifsud sort son nouvel opus ( prévu initialement en mars ) , enregistré et mixé au Studio Recall par Philippe Gaillot . Tous les registres et styles musicaux sont exploités avec habileté, curiosité et humour comme cette amusette en clin d’œil à la loi de l'attraction universelle "incompréhensible" de Newton . Cette force s’exerçant à distance entre les corps est somme toute un étrange phénomène pour deux amoureux qui pratiquent la théorie des vases communicants et semblent trouver leur équilibre lorsque le vide appelle le plein .

Un petit amusement autour du style musette . L'idée étant que quand l'une se rapproche, l'autre s'éloigne et vice versa .

Inspirée par des artistes aussi divers que Nina Simone, Nina Hagen, Catherine Ringer, Camille, Björk, Leïla Martial, Carmen McRae ou encore Gainsbourg et Sanseverino, Marie Mifsud s'envole sur les musiques inventives composées par le batteur Adrien Leconte . Le quintet fusionnel formé avec le pianiste Tom Georgel, le flûtiste Quentin Coppalle et le bassiste/contrebassiste Victor Aubert, triture la matière sonore avec fougue et ingéniosité . Notons aussi la présence du saxophoniste Pierrick Pédron, invité sur deux titres, dont Au fur et à mesure qui ouvre cet album plein de trouvailles sur un slow tourbillonnant qui se laisse emporter au - delà des mesures .

Récif - Photo de Quentin Chamard-Bois

Les mots, fruits d'échange entre elle et lui, Marie Mifsud les balance, les théâtralise, les fait virevolter en français, les épingle aux nuages avec précision, agilité, sensualité et un brin de folie pour mieux transcender, semble - t - il, "la solitude lointaine qui vogue en elle" .

Cet album parle avant tout de la vie et des envolées d’émotions qui nous traversent . Ou comment trouver une harmonie dans tous ces contrastes .

Release Party le 16 septembre 2020 au Studio de l'Ermitage, et tournée dans toute la France .

