La halte poétique de Bastien Lallemant dans l'œil de Bruno Podalydès

Publié le 25 février 2022 à 12:24 par Catherine Carette

Le chantre de l’apesanteur invite Jp Nataf, Babx, Albin de la Simone, ou encore Armelle Pioline à une sieste acoustique enregistrée au studio Ferber.

Depuis plus de dix ans, Bastien Lallemant et ses complices invitent le public à faire une pause salutaire propice à l'abandon en proposant une autre façon d’écouter et de partager la musique et les mots. En avant-goût de ce concentré de bienfaits qui prend vie dans son album Les micro Siestes Acoustiques Vol.1, l'auteur, compositeur, interprète dévoile un de ces moments imprévisibles d'une rare douceur, un premier titre filmé un dimanche de mai à Paris, par le réalisateur Bruno Podalydès, sur un montage de Cécile Lapergue. Les acolytes se partagent un texte dèjà paru en 2005 sur le deuxième album de Bastien Lallemant, Les Erotiques, réalisé par Albin de la Simone :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Dans ce laboratoire de création, lectures, chansons et improvisations se succèdent en un dialogue délicat sans qu’aucun applaudissement ne vienne rompre le charme. Tout se passe et s'invente dans l'économie et le silence. Plus de 250 artistes ont déjà participé à ces siestes acoustiques, En France, à Tahiti, en Nouvelle-Calédonie, au Québec, Tunisie, Maroc, Japon, Belgique... Le public allongé, déguste la proposition dans une mi-pénombre, quitte à glisser dans les bras de Morphée et à n'en choper que quelques bribes. Pour vivre ou revivre ce délicieux moment de rêverie comme une apostrophe à notre agitation quotidienne, rendez-vous le dimanche 20 mars à La Maison de La Poésie à Paris à 15h et 18h ou attendez la sortie de l'album le 13 mai prochain sur le label Zamora.

Les Siestes Acoustuques - Bastien Lallemant - Dessin de Charles Berberian

Autres siestes :

Le 16 avril à Melun à l'Espace Jean XXIII (2 représentations)

Le 22 mai en Belgique à la Maison de la culture de Tournai

À lire aussi Les Siestes Acoustiques le 20 mars à la Maison de la Poésie