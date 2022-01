La coolitude de Djeuhdjoah & Lt Nicholson sur "Pas si vite"

Publié le 27 janvier 2022 à 14:41 par Guillaume Schnee

Sur un pas de danse électro-funk, le duo parisien fait l'éloge de la lenteur avant l'arrivée en septembre d'un nouvel album.

Depuis leur rencontre dans les années 90, les deux artistes semblent s'être donné pour mission de nous rendre le monde plus cool et funky avec leur cocktail créole et euphorique de groove chaloupé venu d'Afrique ou des Caraïbes. Pendant le premier confinement Djeuhdjoah & Lt Nicholson nous sortait ainsi de notre torpeur en nous faisant rêver de plages brésiliennes avec leur bossa ensoleillée, Caipirinha, premier titre annonciateur du successeur de Aimez ces airs paru en 2019.

Un troisième album, attendu le 22 septembre sur Hot Casa Records, qui se dévoile un peu plus avec Pas si vite. Sur un rythme funk dansant des années 90, les chansonniers chantres de l’afropéanité nous invitent à ralentir et à un lâcher prise o combien salvateur en ces temps toujours anxiogènes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

"Avec "Pas si vite" nous appelons à la lenteur dans un monde lancé à toute vitesse, prendre le temps de bien faire à l’image de la tortue dans la fable de Jean de la Fontaine. Le clip de cette chanson aux teintes électro funk rend hommage aux années 90, à la danse et à notre amour du basket avec un clin d’oeil aux Chicago Bulls qui nous ont tant fait vibrer" confie le duo.

Djeuhdjoah & Lt Nicholson seront en concert le 14 avril au FGO Barbara en compagnie de Pat Kalla & Le Super Mojo.

À lire aussi Session Live : Pat Kalla & Le Super Mojo

À lire aussi FIP fête la musique au Rocher de Palmer