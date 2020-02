Sages comme des Sauvages dévoile sa vision soucieuse du "Luxe Misère"

Publié le 14 février 2020 à 09:59 par Catherine Carette

Avec leur fausse naïveté, Ava Carrère et Ismaël Colombani dénoncent la brutalité du monde et le luxe qui engendre la misère dans un nouvel album inclassable.

Le quartet franco - américano - greco - corso - bruxellois Sages comme des Sauvages aime récolter et transformer des chansons et des instruments pour enrichir son propre folklore du monde . Pour colporter le répertoire de son premier opus Largue ta Peau, le groupe a voyagé de l'île de la Réunion au Québec avec son second degré comme rempart aux violences et aux désillusions de notre temps . Une partie du disque à été enregistrée sur l'île de la Réunion, ainsi que le clip du titre éponyme Luxe Misère, à découvrir en avant - première :

Voyez voyez voyez comme ils nous humilier Regardez regardez marcher l'impunité Voyez voyez voyez comme ils nous humilier Regardez regardez danser l'impunité

Emmené par Ava Carrère et Ismaël Colombani, le quatuor composé d'Osvaldo Hernandez ( percussions afro - latines ) et d'Emilie Alenda ( basson, clavier, chant ) signe les arrangements luxuriants de ce deuxième album enregistré par le producteur Jean Lamoot ( Alain Bashung, Noir Désir, Raphaël, Dominique A . . . ) . Cerise sur le gâteau, le chantre du maloya Danièl Waro a posé sa voix sur le titre Le Goût de la Fumée .

Entre univers tribaux et urbains, les joyeux aventuriers mêlent maloya, calypso, rebetiko ou même country, à grand renfort de cavaquinho brésilien, tambour, bouzouki grec, auxquels s'ajoutent une dombrah du Kazakhstan, des guitares mexicaines et malgaches…

Douze titres poétiques ou sauvages, pour travailler aux combats à venir, entre luxe et misère, colère et angoisses, humiliation et impunité, cri de peur ou cri de misère, bouche d’amour ou d’amitié .

Luxe Misère - Sages comme des Sauvages - Pochette d'Hippolyte

En concert en mars :

le 4 à Toulouse ( 31 ) Salle Nougaro

le 7 à Schiltigheim ( 67 ) Le Cheval Blanc

le 13 à Lesquin ( 59 ) Centre Culturel

le 24 à Paris ( 75 ) La Maroquinerie