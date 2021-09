"L'avalanche", l’odyssée cosmique d'Arthur H

Publié le 9 septembre 2021 à 14:59 par Catherine Carette

Après avoir pris les commandes du vaisseau spatial en direction de la jouissance féminine, le chanteur dévoile son album "Mort prématurée d’un chanteur populaire dans la force de l’âge".

Habillé d'or, le cosmonaute à lunettes Arthur H, tel un spermatozoïde ou un embryon, glisse dans l'immensité de l'espace en direction d'une planète à la peau blanche et à la chevelure rouge, prête à l'accueillir et à s'évanouir . Cette belle allégorie qui l'embarque, hors - piste, rejoindre la reine des neiges et les voit submergés par le plaisir, est signée Christophe Blain, à qui Arthur H a fait écouter un premier jet du titre avant de lui confier le bébé : "Il m’a lancé dans l’espace ! ! ! Et j’ai explosé en vol…Il a accepté le défi et il m’a balancé dans l’espace… Mais je me suis vengé, avec son ami Jean - Matthieu Tanguy les deux mois faciles prévus sont devenus 4 mois et demi de travail dingue, sans reprendre souffle, sur un fil très fragile, mais toujours inspiré . Je trouve que le résultat est beau . J’espère que vous aimerez…" lance Arthur du haut de son espace intersidéral :

L'Avalanche est un extrait du mini - album concept d'Arthur H, sorti le 3 septembre ( en écoute ci - dessus ) pour lequel il se métamorphose à nouveau en Alice, chanteur "rock et sensuel" désabusé qu’il incarnait en 2019 dans la pièce de Wajdi Mouawad, Mort prématurée d’un chanteur populaire dans la force de l’âge" . Le disque est le prolongement de cette mise en scène musicale racontant comment un chanteur qui veut dynamiter le système, organise sa propre mort . Les huit titres nés en confinement dans une cabane, sont des chansons post mortem, ou les anciens tubes d’Alice au temps de sa gloire . Parmi elles, ce titre qui réveille Baudelaire, sorti de son tombeau avec une voix transformée par un auto - tune :

C’est quand il y a le plus de nuages qu’il ne faut pas quitter les étoiles des yeux . Arthur H

Ici, l'interview d'Arthur H avec Alice, chanteur populaire, parlant de la pièce "Mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge" de Wajdi Mouawad .