"Après les heures grises", un nouvel album pour Pauline Croze

Publié le 6 juillet 2021 à 15:01 par Catherine Carette

La chanteuse annonce un nouveau disque aux visages multiples, attendu le 8 octobre, avec une pochette illustrée par Joann Sfar.

Que de chemin parcouru depuis son concert aux Transmusicales de Rennes en 2003 avec les chansons de son premier disque arrangé par Edith Fambuena ( du groupe Les Valentins ) . S’ensuivirent des premières parties de Miossec, M, Bernard Lavilliers, Lhasa . . . Aujourd’hui Pauline Croze annonce un sixième album marqué par les restrictions sanitaires, où elle endosse plusieurs rôles . Peaufiné en mars 2020 et déjà dévoilé, le titre Solution co - écrit avec Anne Claverie, dont la voix a été enregistrée dans une armoire en bois, sera de la partie . Réalisé par Claire Sichez, il expose le thème d’une « société morcelée qui recherche obstinément comment atteindre enfin le bonheur » :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Ce qui l’anime, Pauline, c'est de tenter de provoquer des sensations physiques avec un sentiment de légèreté, même s'il s'agit de mettre en lumière les violences du monde .

J’avais besoin de risque, de bousculer le fond autant que la forme, d’être éprouvée" .

Pour être plus libre, l’auteure - compositrice - interprète et guitariste a fondé son propre label, ce qui lui permet de travailler sur un même disque, avec plusieurs jeunes réalisateurs inspirés . On trouvera sur ce dernier de belles collaborations avec Nk . F ( Damso, Orelsan ) , Romain Guerret ( Aline, Alex Rossi ) , Charlie Trimbur ( Eddy de Pretto ) et Pierrick Devin ( Phoenix, Lomepal ) . Attraction et répulsion se dégagent, non sans ironie, du titre Kim, composé avec son complice Romain Guerret pour le dictateur nord coréen, sur un clip réalisé par Anne Horel :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Qu’elle écrive seule à deux, Pauline Croze chante tout son être . Elle mêle la pop de ses débuts à des sons urbains très actuels et ses rythmes chaloupés portent des textes ciselés qui transcendent les émotions avec fragilité et conviction . C'est le dessinateur, romancier, réalisateur, scénariste et surtout le créateur de la BD du Chat du rabbin qui signe la pochette de l'album :

Pauline Croze - Après les heures grises - Pochette de Joann Sfar

Après les heures grises sort le 8 octobre chez Argentic / Capitol et Pauline Croze tournera sur toute la saison 21 - 22, avec une date parisienne aux Etoiles le 17 novembre 2021 .