🔴 L'Anniversieste de Bastien Lallemant

Publié le 25 décembre 2020 à 16:00 par FIP.fr

Depuis la Maison de la Poésie à Paris, passez Noël en bonne compagnie avec une nouvelle sieste acoustique de Bastien Lallemant.

Le principe est simple, l’artiste Bastien Lallemant, accompagné de  ses complices musiciens et d’un auteur, construisent ensemble un concert  en acoustique mêlant lectures et les répertoires de chacun . Une expérience d’écoute inédite à découvrir allongé confortablement, dans la pénombre…

Aujourd’hui, les Siestes Musicales fêtent leurs dix ans et propose un  «Anniversieste» exceptionnel en compagnie des membres fondateurs du  projet : Bastien Lallemant bien sûr mais aussi Babx, l’auteur  compositeur interprète Albin de la Simone, le guitariste Seb Martel, le  chanteur et guitariste Charles Berbérian, la chanteuse Armelle Pioline,  la chanteuse Raphaële Lannadère, l’écrivaine Colombe Boncenne et  l’écrivain Victor Pouchet .

Prise de son : Ivan CHARBIT et Laurent CESARD

Réalisation, images et montage : Camille GARIN