Exclu FIP : "Je Vieillis" de Camille Bertault

Publié le 24 août 2020 à 10:01 par Guillaume Schnee

Accompagnée du pianiste Jacky Terrasson, la chanteuse signe une ballade sensible et facétieuse avant la sortie de son troisième album "Le Tigre".

Après s'être approprié sur son album Pas de Géant le répertoire de Bach, Bill Evans, Michel Legrand, Brassens, Brigitte Fontaine ou Gainsbourg, Camille Bertault a décidé d'explorer ses talents d'écriture et de composition sur son nouvel album Le Tigre. Car outre sa virtuosité vocale hors normes, c'est bien sa passion pour l'écriture, pour le son et le sens des mots qui guide l'artiste depuis ses débuts et son premier long - format En vie sorti en 2016 . La chanteuse déploie sur sa nouvelle oeuvre toute la richesse de son univers jazz singulier et libre où l'énergie d'un groove félin flirte avec l’électro, où les titres aux rythmes jubilatoires côtoient sa poésie sensible et espiègle comme sur la ballade piano - voix émouvante Je Vieillis que Camille Bertault nous offre en avant - première :

Je vieillis n'est pas un gros mot mais une observation du temps qui passe, à travers l'œil d'une trentenaire . C'est une sensation qui contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'a pas d'âge .

Sur cette collection de titres originaux magnifiques dont elle a signé les paroles et composé la musique, Camille Bertault donne libre cours à toute son inventivité, se fait charmeuse, poignante ou drôle aidée par une équipe de rêve : le pianiste Jacky Terrasson, le percussionniste Minino Garay, le clarinettiste et saxophoniste Stéphane Guillaume, le contrebassiste Christophe Minck, le batteur Donald Kontomanou et Michael Leohnart ( trompette, bugle, cor d’harmonie ) .

L'album "Le Tigre" produit par Michael Leonhart ( Bruno Mars, Mark Ronson, Steely Dan, Yoko Ono, Aloe Blacc… ) sort le 4 septembre via Sony Music avant un concert de l'artiste et de ses complices le 7 octobre au New Morning à Paris .

"Le Tigre" nouvel album de Camille Bertault

à écouter "Todolist", nouvel envol funky pour Camille Bertault

à lire aussi Le merveilleux son des mots de Camille Bertault