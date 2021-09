"Coeur ≤ 3", la formule magique d'Ottilie [B]

Publié le 1 septembre 2021 à 15:56 par Catherine Carette

Avec Oriane Lacaille en invitée, l'artiste française dévoile le clip animé du titre "Définitif" qui ouvre son troisième album décoiffant de chanson-électro.

La chanteuse, autrice, compositrice et productrice Ottilie [ B ] mène depuis longtemps un travail singulier qui mêle écriture, chant, composition musicale, traitements de son, théâtre, danse et performance . Après Histoires d'O2 et Passage, elle revient avec l'album Coeur ≤ 3 sur lequel elle développe un dialogue entre tradition et modernité avec le son de sa voix, les cordes du violoncelle d'Olivier Koundounou et les sonorités électroniques de sa musique . Pour mettre en image les incantations tribales du titre Définitif en duo avec Oriane Lacaille, elle a travaillé avec l'illustratrice Ariane Burgelin qui nous plonge dans un voyage cosmique :

À la frontière entre l’acoustique et le numérique, le collectif et l'intime, entre chant traditionnel et slam, l'artiste aux origines kabyles, italiennes et mongoles explore, découpe la matière sonore, sample et joue de la voix, du tambour, du kayamb, du sanza, du charango, du labtop et des manettes "pour tenter de communiquer et d'appréhender une logique du vivant", précise - t - elle . "Autour de ce cœur battant", elle a souhaité convier d'autres artistes qu'elle aime comme Wendy Martinez, Nicolas Jules, Dimoné et encore Karinn Helbert, Jean Gros et Nwego, Kurves, la Forge Graphic, Jean - Michel Bourroux, Mathieu de SoundboxMastering, "un gentil gang de troubadours - es de l'ombre, de poètes - ses, graphistereuses, d’humanimaux pétillants" .

Le disque enregistré dans le Studio du Théâtre Durance en septembre 2020 par Jean - Michel Bourroux, est sorti le 20 août sur le jeune label indépendant Du Vivant ! dirigé par Ottilie [ B ] .

En concert :

2 Octobre – Scène nationale – La Passerelle – Gap ( 05 )

14 Octobre – Studio de l’Ermitage – Paris ( 75 )

5 novembre – Forum de Berre ( 13 )

17 décembre – Théâtre Durance – Château - Arnoux - St - Auban ( 04 )

