"De Colère", l’appel de Bonbon Vodou pour que la honte change de camp

Oriane Lacaille et JereM dévoilent un nouveau clip subtil dénonçant les violences conjugales.

Après African Discount, un premier album joyeusement poétique et sarcastique, la chanteuse - percussionniste Oriane Lacaille et le guitariste, joueur de ukulélé et chanteur JereM Boucris sortaient Cimetière créole le 10 septembre sur le label Heavenly Sweetness . Un petit bijou enregistré entre la France et l’île de La Réunion, riche de belles collaborations comme celles de René Lacaille, Piers Faccini ou encore Jean Lamoot ( Noir Désir, Bashung… ) .

Un homme qui a trop bu, une femme qui trinque, telle est la rengaine du titre En Colère qui ouvre l’album de Bonbon Vodou et se combine à deux voix engagées dénonçant la triste réalité que vivent les femmes prises dans une relation perverse et aliénante dont elles se dégageront peut - être un jour :

Le clip réalisé par Damien Dutrait avec le chef opérateur Davy Bauret sous la direction artistique de Carole Bonneau éclaire judicieusement et avec élégance la chanson « arrivée d’elle - même, comme un besoin urgent de chanter sur les violences faites aux femmes » dixit Bonbon Vodou et toutes les atteintes volontaires à l’intégrité de l’autre . Une emprise dont il est difficile de se dégager, jusqu'au jour où la victime met fin à son calvaire .

On a marché sur un fil pour écrire la chanson et encore plus au moment de la mettre en image . Alors on est réellement curieux d’échanger sur vos impressions, vos sensations, vos regards . Ecrivez - nouuuuuuus . "

